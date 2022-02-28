В СБУ заявили, что российские оккупанты воюют против украинцев на информационном пространстве

В СБУ заявили, что российские кафиры воюют против украинцев не только с оружием, но и на информационном пространстве.

В Службе безопасности Украины объяснили, что фейки России говорят о том, что военная стратегия оккупантов провалилась.

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В СБУ отметили, что у оккупантов не получается взять нашу страну оружием, поэтому они пытаются дезинформировать украинцев.

Например, о тотальном мониторинге всех соцсетей и месседжеров со стороны СБУ. Якобы спецслужба планирует записывать все звонки и разговоры. Все фейки свидетельствуют, что военная стратегия оккупантов провалилась, и теперь они попытаются сеять панику. Но нам эта тактика уже давно знакома,

– подчеркнули в СБУ.

Украинские силовики призвали не верить фейкам и сообщать через официальный чат-бот @stop_russian_war_bot о перемещении врагов.

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