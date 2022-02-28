У Службі безпеки України заявили, що фейки Росії свідчать про те, що військова стратегія окупантів провалилася.

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У СБУ зазначили, що в окупантів не виходить взяти нашу країну зброєю, тож вони намагаються дезінформувати українців.

Наприклад, про тотальний моніторинг всіх соцмереж і меседжерів з боку СБУ. Нібито спецслужба планує записувати всі дзвінки та розмови. Всі фейки свідчать, що військова стратегія окупантів провалилася, і тепер вони спробують сіяти паніку. Але нам ця тактика вже давно знайома,

– підкреслили в СБУ.

Українські силовики закликали не вірити фейкам та повідомляти через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot про переміщення ворогів.

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