Если переговоры с Путиным терпят неудачу, это будет означать Третью мировую, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможных переговорах с Владимиром Путиным. По его словам, если не будет результата, это будет означать Третью мировую войну.

Президент в очередной раз подчеркнул, что готов вести переговоры с Путиным. Также заявил, что был готов к этому последние 2 года.

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Я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну. Мы должны использовать любой формат, любой шанс,

– сказал Зеленский.

По его словам, с Путиным следует говорить.

"Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать Третью мировую войну", – заявил президент.

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