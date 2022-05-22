Если переговоры с Россией провалятся, Украина будет забирать Донбасс военным путем, - Арестович

Украинские защитники могут забрать Крым и Донбасс военным путем, если переговоры с Россией потерпят крах. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, такая возможность вполне существует.

Об этом Арестович заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он отметил, что в то же время россияне пытаются препятствовать поставкам западного оружия в Украину.

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Есть вероятность, что Крым и Донбасс будут возвращать военным путем

Арестович рассказал, что Россия запустила в Европу своих эмиссаров, упорно отрабатывающих "итальянский план". Главный их тезис – эта война будет продолжаться долго, а президент страны-агрессорки Владимир Путин просто так все не оставит, поэтому нужно убедить Киев сделать территориальные уступки, чтобы не было жертв. Заметьте, что подобное заявление недавно также сделал бывший премьер Италии Сильвио Берлускони , много лет друживший с Путиным.

Советник главы ОП подчеркнул, что понятно, что киевское руководство на это сразу отреагировало. Кроме того, президент Владимир Зеленский также выразил свою политическую позицию. В частности, глава государства отметил, что Украина готова к переговорам с Россией по миру.

Если переговоры провалятся или не пройдут, мы будем забирать Крым и Донбасс военным путем. Но он сказал, что это потребует многих жертв среди украинцев,

– добавил Арестович.

По его словам, когда президент обозначает свою политическую позицию, то она всесторонне подготовлена разведывательным союзом Украины, партнерами и тому подобное. Глава государства понимает темпы, перспективы этих действий и так далее. Арестович отметил, что если Зеленский такое говорит, значит он понимает, что такая возможность есть.

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Россия хочет помешать поставке западного оружия

Арестович отметил, что кафиры понимают одну неприятную для них вещь – украинская армия в течение месяца-полтора, максимум двух, выйдет на пик своей боеспособности счетом западного вооружения.

"С личным составом у нас все хорошо, за мобилизацию можно не волноваться. Из того, что я вижу, будут поступать, вероятно, повестки представителям отдельных специальностей. Но чтобы массовая (мобилизация – 24 канала) была, не думаю. И так хватает. У меня такое впечатление, что хватает. Президент назвал цифру – 700 тысяч человек сейчас находятся в строю. Ну, но это все силы обороны, включая полицию, пограничников, СБУ и т.д.", – добавил советник главы ОП.

По его мнению, руководство страны-агрессорки дало следующую оценку ситуации на фронте – они не уверены, что российская армия успеет заново мобилизоваться из-за срочников и резервистов и выйти на пик своей боеспособности до того момента, когда украинская будет в боевой готовности.

«Значит, их задача какая?

Советник главы ОП подытожил, что задачей захватчиков является сбить темпы поставки вооружения украинским защитникам.

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