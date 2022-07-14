"Если полезут – будем бить": пограничники держат оборону на берегу Северского Донца

За время полномасштабного вторжения россии река Северский Донец стала фактически барьером, разделяющим наших защитников и оккупантов. Наши пограничники удерживают оборону под постоянным огнем врага.

российские оккупанты постоянно обстреливают украинские позиции. Однако это не мешает пограничникам удерживать оборону.

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Пограничники выполняют ряд важных задач

Бойцы Госпогранслужбы защищают берег реки, ведь оккупанты стремятся перейти ее и продолжать свои наступательные действия. Поэтому военные выполняют немало важных задач.

В частности, пограничники противодействуют воздушному десанту россиян, выявляют диверсионно-разведывательные группы и делают все, чтобы не допустить возведение понтонных переправ через Северский Донец.

В комментарии 24 каналу пограничники рассказали, что готовы ко встрече с вражеской авиацией, однако оккупанты летать боятся. На позициях слышны их самолеты, но их не видно.

Если будут лезть (оккупанты – 24 канал), то мы будем их бить,

– подчеркивают пограничники.

оккупанты постоянно обстреливают позиции наших воинов, ведь стремятся, чтобы они отступили, но пограничники продолжают держать оборону.

Как украинские пограничники держат оборону Северского Донца: смотрите видео

Ситуация на фронте

По состоянию на 14 июля в Украине продолжается 141 день полномасштабной войны. российские оккупанты продолжают циничные обстрелы украинских сел и городов из танков, ствольной и реактивной артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракетных носителей.

Наиболее упорные бои продолжаются на Востоке. Там Вооруженным Силам удалось отразить ряд вражеских атак и попыток штурмов. Сейчас бои продолжаются в Верхнекаменке в Луганской области.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 14 июля в карте боевых действий.

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