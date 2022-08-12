Если путин нанесет ядерный удар, жить рф останется всего 40 минут, - Шейтельман

Россияне упорно продолжают заниматься ядерным шантажом. Нам важно не вестись на эти угрозы, тем более заявления наших западных партнеров о превентивных ударах действуют.

Об этом во время стрима на ютубе 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что атомная промышленность это огромный промышленный и технологический рычаг россии. Запад, по мнению эксперта, может выдвинуть ультиматум – санкции на "росатом".

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По словам специалиста, для россии "росатом", это стратегическое предприятие и последнее, которое имеет влияние и пока не под санкциями. Например, у "газпрома" уже нет тех мощностей, потому что продажи газа снизились чуть ли не на треть. То же можно сказать и о "роснефти", которая так же активно теряет продажи.

"росатом" снабжает урановое топливо в десятки стран мира, строит станции в новых странах. Финляндия единственная страна, отказавшаяся от размещения такой станции,

– говорит политтехнолог.

Шейтельман убежден, что это все можно заблокировать и россия будет понимать, что ее и в этой сфере полностью изолировали. Есть только две сферы, которые не затронули санкции – космос и атомная энергетика, объясняет он.

Ядерный шантаж русской орды

Михаил Шейтельман политтехнолог Россияне упорно продолжают заниматься ядерным шантажом, нам важно не вестись на эти угрозы, тем более, что заявления наших западных партнеров действуют. На сегодняшний день угроза ядерного удара мала - в начале полномасштабного вторжения, эта вероятность была значительно выше.

"Нужно понимать, если путин решится на ядерный удар, то жить рф примерно 40 минут. Причем, это уже будут действия стран НАТО, которые просто уничтожат ее", – добавляет политтехнолог.

Полный стрим с политехнологом Михаилом Шейтельманом: смотрите видео