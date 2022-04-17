Если Путин начнет подготовку к ядерному удару – спутники зафиксируют это, – экс-сотрудник СБУ

Вероятность того, что Путин использует ядерное оружие, есть. Не хочу никого пугать или успокаивать, а также не могу вычислить эту вероятность в процентах. Но мы должны понимать, что концепция безусловного двустороннего уничтожения существует.

Об этом рассказал экс-работник СБУ Игорь Ступак в эфире 24 канала. Он также отметил, что россияне должны понимать все риски применения ядерного оружия.

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"Что такое концепция безусловного двустороннего уничтожения – все страны, у которых есть ядерное оружие, понимают, что в случае ядерной атаки на агрессора будут направлены в ответ такие же боеголовки," – рассказывает эксработник СБУ.

Если Путин будет готовиться к ядерному удару, то американские и европейские спутники контролируют все точки запуска, они будут точно знать, когда что-то будет идти не так,

– убежден Ступак.

Риски использования ядерного оружия для Украины

По мнению Игоря Ступака, в таком случае у Украины будет определенная дипломатическая фора, чтобы давить на Россию и будет также время, чтобы подготовиться к опасности.

Также высокую опасность несет тактическое ядерное оружие – маленькие боеголовки, которые могут уничтожить жилой квартал или военный объект, говорит экс-чиновник.

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