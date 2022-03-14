Если Путин не уйдет, Россия просто будет гнить, – писатель

Россию выбросили из цивилизованного мира. Непонятно, когда она даже начнет двигаться в обратном направлении, с каких условий.

Путин фактически уничтожил Россию в том виде, в каком она была. Об этом в эфире 24 канала заявил российский писатель Виктор Шендерович.

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Территория гниения, откуда уедут все, кто сможет

"Думаю, что есть 2 варианта (развития событий – 24 канал). Первый – Россия терпит поражение, Путин исчезает каким-то образом и начинается болезненная попытка осознания, на десятилетие", – сказал Шендерович.

Речь идет об окончательном акте гибели Российской империи, которая началась со смерти Сталина. Осознавать десятилетие – болезненно, но это хороший вариант, он дает перспективы, заметил писатель.

Второй вариант – хуже. Если Путин не уйдет, опустится железный занавес, и Россия будет просто продолжать гнить. Это будет территория гниения, откуда уедут все, кто может уехать.

– сказал Виктор Шендерович.

Именно соответствующий вариант, по словам писателя, станет настоящей катастрофой для России.

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