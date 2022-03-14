Путін фактично знищив Росію у тому вигляді, у якому вона була. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський письменник Віктор Шендерович.

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Територія гниття, звідки поїдуть всі, хто зможе

"Гадаю, що є 2 варіанти (розвитку подій – 24 канал). Перший – Росія зазнає поразки, Путін зникає у якийсь спосіб і починається болісна спроба усвідомлення, на десятиріччя", – сказав Шендерович.

Мовиться про остаточний акт загибелі Російської імперії, яка почалася зі смерті Сталіна. Усвідомлювати десятиріччя – болісно, але це хороший варіант, він дає перспективи, зауважив письменник.

Другий варіант – гірший. Якщо Путін не піде, опуститься залізна завіса і Росія просто продовжуватиме гнити. Це буде територія гниття, звідки поїдуть всі, хто може поїхати,

– сказав Віктор Шендерович.

Саме відповідний варіант, за словами письменника, стане справжньою катастрофою для Росії.

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