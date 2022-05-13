Если Путин уничтожит защитников Мариуполя – появится украинский Моссад, – мать бойца

Ситуация с заблокированными на мариупольской "Азовстали" украинскими бойцами остается критической. За освобождение наших защитников сражаются на всех фронтах.

Мать одного из защитников Мариуполя подчеркнула, что, пытаясь физически уничтожить полк "Азов", Путин заставляет нас создать украинский Моссад.

Важно Муж видел, как на глазах матери от выстрела танка разрывает детей, – жена бойца "Азовстали"

Мать азовца напомнила о примере Израиля, когда в течение 20 лет во всем мире ликвидировали преступников, устроивших теракт на Мюнхенской олимпиаде. Эта операция называлась "Гнев Божий".

Гнев украинцев не менее силен и россияне будут отвечать за страшные военные преступления – просто они этого еще не поняли,

– подчеркнула она.

Украина пытается освободить защитников Мариуполя

Моссад – израильская разведывательная служба, которая кроме получения секретной информации занимается физическим устранением врагов еврейского государства. В 50-60-е годы прошлого столетия Моссад провел ряд операций по розыску и ликвидации нацистских военных преступников, сбежавших после войны в страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали". Речь и о телах убитых героев.

Украина и ее партнеры должны делать все, чтобы Россия нас услышала. Об этом президент заявил в интервью итальянским журналистам. Зеленский подчеркнул, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы вывести людей из "Азовстали".

Честно скажу, что мы не хотим оставлять там даже убитых людей. Их родители, жены, мужья их ждут. Это для нас истории, а для этих семей – всегда в их сердце. Поэтому мы должны бороться за каждого и каждую, живую или уже нет,

– сказал политик.

Добавим, что раненые украинские военные могут быть эвакуированы из Мариуполя. Украинские власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев. Об этом 12 мая сообщила Ирина Верещук. Она пояснила, что некоторые комментарии по содержанию переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

Азовцы из последних сил героически выбивают оккупантов: смотрите видео