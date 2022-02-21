Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает 24 канал. Он подчеркнул, что Украина – непосредственный участник событий, так что ее позицию будут учитывать.

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Без учета позиции Киева не получится, – Данилов

Все, что касается судьбы страны, граждан и будущего, будут обсуждаться с официальным Киевом.

Есть позиция президента, он продемонстрировал ее 19 февраля, она – четкая и понятная. Мы отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все выкладываем на стол,

– добавил секретарь СНБО.

О возможной встрече Байдена и Путина 21 февраля сообщили в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки подчеркнула, что переговоры могут состояться при одном условии – если не произойдет новое вторжение России в Украину. В Вашингтоне заявили, что всегда готовы к дипломатии.

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Как на предложение Белого дома отреагировали в Кремле:

В Кремле сообщили, что в настоящее время саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом не планируется.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что это – не на повестке дня.

Песков отметил, что запланирована встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и председателя Госдепа Энтони Блинкена.

Возможна встреча Лаврова с главой МИД Франции.

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