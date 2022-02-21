Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує 24 канал. Він наголосив, що Україна – безпосередній учасник подій, отож її позицію враховуватимуть.
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Без врахування позиції Києва не вийде, – Данілов
Усе, що стосується долі країни, громадян та майбутнього, обговорюватимуть з офіційним Києвом.
Є позиція президента, він продемонстрував її 19 лютого, вона – чітка і зрозуміла. Ми відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все викладаємо на стіл,
– додав секретар РНБО.
Про можливу зустріч Байдена та Путіна 21 лютого повідомили у Білому домі. Речниця американського президента Джен Псакі наголосила, що перемовини можуть відбутись за однієї умови – якщо не відбудеться нове вторгнення Росії в Україну. У Вашингтоні заявили, що завжди готові до дипломатії.
Більше про це тут За однієї умови: у Байдена погодились зустрітись з Путіним
Як на пропозицію Білого дому відреагували у Кремлі:
- У Кремлі повідомили, що наразі саміт між Володимиром Путіним та Джо Байденом не планується.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це – не на порядку денному.
- Пєсков зауважив, що наразі запланована зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голови Держдепу Ентоні Блінкена.
- Також можлива зустріч Лаврова з головою МЗС Франції.
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