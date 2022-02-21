Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує 24 канал. Він наголосив, що Україна – безпосередній учасник подій, отож її позицію враховуватимуть.

До теми У Кремлі оцінили можливість проведення саміту Путіна і Байдена

Без врахування позиції Києва не вийде, – Данілов

Усе, що стосується долі країни, громадян та майбутнього, обговорюватимуть з офіційним Києвом.

Є позиція президента, він продемонстрував її 19 лютого, вона – чітка і зрозуміла. Ми відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все викладаємо на стіл,

– додав секретар РНБО.

Про можливу зустріч Байдена та Путіна 21 лютого повідомили у Білому домі. Речниця американського президента Джен Псакі наголосила, що перемовини можуть відбутись за однієї умови – якщо не відбудеться нове вторгнення Росії в Україну. У Вашингтоні заявили, що завжди готові до дипломатії.

Більше про це тут За однієї умови: у Байдена погодились зустрітись з Путіним

Як на пропозицію Білого дому відреагували у Кремлі:

У Кремлі повідомили, що наразі саміт між Володимиром Путіним та Джо Байденом не планується.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це – не на порядку денному.

Пєсков зауважив, що наразі запланована зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голови Держдепу Ентоні Блінкена.

Також можлива зустріч Лаврова з головою МЗС Франції.