Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу. Він сказав, що наразі лише плануються переговори глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Раніше повідомлялося, що вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.

Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова з американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції,

– сказав Пєсков.

Цікаво, що ще 20 лютого Блінкен заявив про готовність президента Байдена обговорити з Путіним навколо України будь-коли й в будь-якому форматі, "якщо це допоможе запобігти війні".

Що відомо про можливу зустріч Байдена з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вдалося досягти домовленості про саміт глав Білого дому та Кремля. Речниця Білого дому пригадала, що Джо Байден неодноразово давав зрозуміти, що прагне продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення.

Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, за умови, якщо не відбудеться нове вторгнення Росії в Україну. Ми завжди готові до дипломатії,

– заявили у Білому домі.

Також там пояснили, що Штати готові до швидких та важких наслідків, якщо Росія замість дипломатії обере війну.

Зверніть увагу! Попередня телефонна розмова між Путіним та Байденом відбулась 30 грудня 2021 року. Глава Білого дому озвучив російському президенту два варіанти розвитку відносин між країнами. Все залежатиме від вибору Москви, наголосив Байден. Сам він пропонував Путіну піти шляхом деескалації та дипломатії.

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