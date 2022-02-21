Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга. Он сказал, что пока только планируются переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Важно Тему не называют: Путин решил провести заседание Совбеза уже сегодня

Ранее сообщалось, что они могут встретиться в Европе 24 февраля.

Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции,

– сказал Песков.

Интересно, что еще 20 февраля Блинкен заявил о готовности президента Байдена обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины в любое время и в любом формате, "если это поможет предотвратить войну".

Что известно о возможной встрече Байдена с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удалось достичь договоренности о саммите глав Белого дома и Кремля. Представительница Белого дома вспомнила, что Джо Байден неоднократно давал понять, что стремится продолжать дипломатию до момента начала вторжения.

Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи при условии, если не произойдет новое вторжение России в Украину. Мы всегда готовы к дипломатии,

– заявили в Белом доме.

Также там объяснили, что Штаты готовы к быстрым и тяжелым последствиям, если Россия вместо дипломатии выберет войну.

Обратите внимание! Предварительный телефонный разговор между Путиным и Байденом прошел 30 декабря 2021 года. Глава Белого дома озвучил российскому президенту два варианта развития отношений между странами. Все будет зависеть от выбора Москвы, отметил Байден. Сам он предлагал Путину пойти по пути деэскалации и дипломатии.

Когда и откуда (не)нападет Путин: смотрите видео