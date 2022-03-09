Если Путину понадобится, – Латушко уверен, что Кремль может использовать белорусские войска

Решение о том, что Беларусь вступит в войну против Украины на стороне России, уже приняли. Соответствующие приказы были отданы в части, которые находятся на линии границы с нашим государством.

Об этом в эфире 24 канала сообщил лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. Он отметил, что окончательный приказ будет дан тогда, когда решит Кремль.

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Все решает Кремль

По его словам, все инструменты принятия решений сейчас уже не у Александра Лукашенко, а в руках Кремля. В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси пытается сопротивляться, понимая последствия таких действий.

Если Путину понадобится, думаю, он привлечет белорусские вооруженные силы – силы специальных операций, которые находятся на границе с Украиной,

– заявил Латушко.

По информации собственных источников, оппозиционер отметил, что подтверждением тому является пребывание на украинско-белорусской границе двух десантно-штурмовых бригад. Речь идет о 38 Брестской и 103 Витебске.

Антивоенная кампания

Латушко отметил, что войска Беларуси до сих пор не пересекли границу, в частности, благодаря антивоенной кампании, которую оппозиция к режиму Лукашенко активно ведет в обществе. Он отметил, что для этого привлекают все доступные соцсети и максимально информируют граждан о последствиях вовлечения их войск в войну против Украины.

Конечно, агрессия уже происходит: ракетами, которые расположены у нас, стреляют по территории Украины, используют нашу инфраструктуру. Однако необходимо разделять белорусское общество и режим,

– заметил оппозиционер.

Настроения военных противоречивы

По словам Латушко, сейчас в их вооруженных силах настроения очень противоречивые. Поэтому на днях во все воинские части отправили сотрудников комитета госбезопасности, чтобы отслеживать ситуацию и мобилизовать и мотивировать военных к исполнению приказа воевать против Украины.

Думаю, одна из причин, почему до сих пор не совершили действия, о которых говорится, связаны с тем, что морально-психологическое состояние в армии подорвано. Не хотят солдаты идти воевать с Украиной,

– сообщил Латушко.

Оппозиционер отметил, что именно поэтому на границе и разместили силы специальных операций, о которых уже упоминал – 2 десантно-штурмовых бригады. Он добавил, что это спецназ, который первым будет готов выполнить приказ.

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Белорусы не хотят воевать с Украиной

В то же время Латушко подчеркнул, что все больше белорусов готовы уезжать в Украину, чтобы воевать с Россией. Он добавил, что более 100 их граждан находятся на территории нашего государства, а в ближайшее время их количество может возрасти до 600.

Здесь триггер для россиян. Им мы тоже доносим всеми возможными способами, чтобы они стреляли в белорусов, которые будут бороться рядом с украинцами. Да, возможно, нас не так много, но белорусы уезжают,

– заявил оппозиционер.

Также Латушко добавил, что их действиями удалось достичь массового выезда мужчин за пределы Беларуси, чтобы не воевать против Украины.

"Уже фактически проданы на несколько недель вперед все билеты на самолеты в Стамбул, Тбилиси, Баку, Еревану, Казахстан. Например, мне рассказывали о рейсе в Тбилиси, где летели только 2 женщины, а все остальные – мужчины. То есть они едут, чтобы не выполнять приказ Лукашенко", – отметил Латушко.

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