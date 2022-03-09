Про це в ефірі 24 каналу повідомив лідер білоруської опозиції Павло Латушко. Він зазначив, що остаточний наказ дадуть тоді, коли вирішить Кремль.

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Усе вирішує Кремль

За його словами, усі інструменти ухвалення рішень зараз вже не в Олександра Лукашенка, а в руках Кремля. Водночас самопроголошений президент Білорусі намагається опиратись, розуміючи наслідки таких дій.

Якщо Путіну знадобиться, думаю, він залучить білоруські збройні сили – сили спеціальних операцій, які перебувають на лінії кордону з Україною,

– заявив Латушко.

За інформацією власних джерел, опозиціонер зазначив, що підтвердженням цього є перебування на українсько-білоруському кордоні двох десантно-штурмових бригад. Мовиться про 38 Брестську та 103 Вітебську.

Антивоєнна кампанія

Латушко зазначив, що війська Білорусі досі не перетнули кордон зокрема завдяки антивоєнній кампанії, яку опозиція до режиму Лукашенка активно веде в суспільстві. Він зазначив, що для цього залучають усі доступні соцмережі та максимально інформують громадян про наслідки втягнення їхніх військ у війну проти України.

Звичайно, агресія вже відбувається: ракетами, які розташовані в нас, стріляють по території України, використовують нашу інфраструктуру. Однак необхідно розділяти білоруське суспільство й режим,

– зауважив опозиціонер.

Настрої військових суперечливі

За словами Латушка, зараз у їхніх збройних силах настрої дуже суперечливі. Саме тому днями у всі військові частини відправили співробітників комітету держбезпеки, аби відстежувати ситуацію й мобілізувати та мотивувати військових до виконання наказу воювати проти України.

Думаю, одна з причин, чому досі не зробили дії, про які мовиться, пов'язані з тим, що морально-психологічний стан в армії підірваний. Не хочуть солдати йти воювати з Україною,

– повідомив Латушко.

Опозиціонер зазначив, що саме тому на кордоні й розмістили сили спеціальних операцій, про які вже згадував – 2 десантно-штурмові бригади. Він додав, що це спецназ, який першим буде готовий виконати наказ.

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Білоруси не хочуть воювати з Україною

Водночас Латушко підкреслив, що все більше білорусів готові виїжджати в Україну, аби воювати з Росією. Він додав, що вже понад 100 їхніх громадян знаходяться на території нашої держави, а найближчим часом їхня кількість може зрости до 600.

Тут тригер для росіян. Їм ми теж доносимо всіма можливими способами, що вони стрілятимуть у білорусів, які боротимуться поряд з українцями. Так, можливо, нас не так багато, але білоруси їдуть,

– заявив опозиціонер.

Також Латушко додав, що їхніми діями вдалось досягнути масового виїзду чоловіків за межі Білорусі, аби не воювати проти України.

"Уже фактично продані на кілька тижнів вперед всі квитки на літаки до Стамбулу, Тбілісі, Баку, Єревану, Казахстану. Наприклад, мені розповідали про рейс до Тбілісі, де летіли тільки 2 жінки, а всі інші – чоловіки. Тобто вони їдуть, щоб не виконувати наказ Лукашенка", – зазначив Латушко.

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