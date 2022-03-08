На війні з 2014 року

Ян Мельников, позивний "Білорус" став на захист України добровольцем ще у 2014 році. Сьогодні він перебуває в "Інтернаціональному легіоні оборони України", який створив Володимир Зеленський. Чоловік розповів, що приїхав під час Революції Гідності. Адже тут, на Майдані, був вбитий його співвітчизник Михайло Жизневський.

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Я зрозумів для себе, що я не маю морального права знаходитися вдома на канапі в той час, поки люди гинуть за свою свободу і влада їх вбиває. Після Революції, коли я збирався їхати додому, – почалася окупація Криму Росією. Я читав, що наступним може бути окупований Крим ще в аналізах та словах різних політологів, лідерів країн. Того ж самого Джохара Дудаєва у 1995 році, коли він казав, що це може бути попереду. Саме розуміння, що там є Чорноморський флот, приводило мене до думки що це має бути з часом,

– сказав чоловік.

Анексія Росією Криму не стала для нього несподіванкою. Після цього разом з хлопцями у лавах "Правого сектору" вирушили на війну.

Ян Мельников, позивний "Білорус" / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Наразі у новоствореній білоруській роті, в інтернаціональному підрозділі вже є понад 40 осіб. В дорозі їде ще одна група людей. Крім того, опрацьовують ще сотні заявок. За словами бійця, у Варшаві створили рекрутинговий центр. Там є й ті, які воювали за Україну. Кібер-партизани – підрозділ, який допомагає білоруській опозиції, верифікує дані людей, які подають заявки на участь у бойових діях в підрозділі. Частина з сотень заявок, будуть реалізовані.

Мені дуже прикро, що в той час, коли білорусів у 2020 році забивали, то світова спільнота висловлювала тільки своє "занепокоєння". У 2020 році наші хлопці особисто воювали тут, в Україні. В одного з них був брат, якого в цей час забивав режим в Білорусі. Його знайшли повішеним, з переломаними руками та ногами. Українській владі нічого не заважало далі торгувати з Лукашенком і підтримувати дипломатичні відносини. Сьогодні цей диктатор розв’язав війну проти України,

– зазначив чоловік.

Війну розв’язали не білоруси, війну розв’язав диктатор. Не треба сьогодні українцям говорити, що "ви не скинули "батька", на нас летять ракети", додав він.

А що ви зробили для того, щоб диктатор Лукашенко не був при владі? Ми, білоруси, з 2014 року клали своє життя на Революції за Україну та війні, ми воювали сотнями. Мені дуже прикро. Є таке розуміння як колективна відповідальність. Сьогодні на кожному білорусу є вона за ті злочини, які сьогодні робить держава. Ми це всі розуміємо. Тому як можемо цю провину сьогодні білоруси перекривають кров’ю і потом,

– додав він.

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Чоловік розповів, що багато тисяч волонтерів з білоруської діаспори у Європі – Польщі, Німеччині, Італії, Бельгії, Литві, Латвії, Франції масово підтримали українців десятками тисяч доларів, медикаментами та транспортом. У Варшаві білоруси створили повноцінний волонтерський центр.

Сотні білорусів зараз зі зброєю в руках боронять цю країну. Таким чином ми несем свій внесок і несемо відповідальність за дії влади. Треба розуміти, що білоруський народ братній українцям. Білоруси українцям не вороги. Вороги сьогодні українцям – це конкретно одна паршива скотина, яка сьогодні сидить при владі, яка захопила її і не має права називати себе президентом,

– наголосив він.

Протести у Білорусі, 2020 рік / Фото – 24 каналу, архів

Білоруси виходять проти війни, однак потрапляють у жорсткі умови в СІЗО, де їм ламають руки та ноги. Їх б’ють та калічать за те, що вони вийшли і змогли сказати своє слово проти війни. Це все одно, що сьогодні українці вийшли б в Донецьку з мітингом: "Ні війні" чи за виведення російських військ з України, зазначив чоловік.

"Прямий військовий антикремлівський фронт"

Ян Мельников підтримав ідею президента України про створення "Інтернаціонального легіону оборони України". Він наголосив, що сьогодні потрібно об’єднати всіх у боротьбі за Україну. Необхідно об’єднати та створити антикремлівський фронт не тільки в дипломатичному та економічному напрямках, а, зокрема, у військовому.

Я підтримую це цілком. Сам, як доброволець-білорус, який боронить Україну восьмий рік від російської агресії, дуже радий, що всі охочі, які розуміють, що проблема збройної агресії Росії – це не тільки проблема України, зможуть допомогти,

– сказав чоловік.

Після розпаду СРСР, Росія вела військову агресію проти Ічкерії, Чечні, Грузії, Молдови, України та Білорусі, яка сьогодні знаходиться під окупацією. Перед початком цих дій Путін загнав на територію Білорусі більше військ ніж було у ній самій, зазначив він.

Тому всі народи, першочергово тих країн, які я назвав, мають приїжджати сюди та разом створювати прямий військовий антикремлівський фронт,

– зазначив він.

"Білорус" закликав добровольців єднатися у боротьбі з режимами / Фото – 24 каналу, архів

"Я без Батьківщини залишився, так зараз ворог руйнує і новий мій дім"

Ян Дюрбейко родом з Білорусі. В Україну переїхав після протестів в листопаді 2020 року. Через громадську позицію його заарештували на 15 діб, а згодом відкрили кримінальну справу. Через це чоловік змушений був покинути рідний дім.

Для мене мотивація досить проста. Мало того, що я без Батьківщини залишився, так зараз ворог руйнує і новий мій дім. Росія руйнує Україну. Раз тепер почалася війна, то мені зрозуміло, що білоруси долучаться до війни в Україні проти російської агресії. В мене залишилися знайомі у Білорусі. Воювати проти України з них ніхто не хоче. Наскільки мені відомо, то білоруська армія має низький моральний дух і в них немає ніякого бажання їхати в Україну на війну,

– розповів він.

Ян Дюрбейко, білорус / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

За словами чоловіка, мотивація у білорусів стати на захмст України різна. У когось, бо руйнують їх новий дім. А хтось приїжджає через знак вдячності українцям, які підтримали їх після подій 2020 року. Тут мотивації хватає, длав він. Після перемоги України Путін з своїм режимом буде виглядати вельми безглуздо й авторитет його буде міцно підірваний.