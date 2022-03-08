Про ймовірну готовність Білорусі долучитися до Росії свідчить зокрема перегрупування сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі на кордонах з Україною.

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За даними Генштабу, білоруські війська перегрупувалися так:

у районі Бреста зараз перебуває по одній батальйонно-тактичній групі (БТГр) зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) та 103-ї окремої повітрянодесантної бригади (ОПДБр);

у районі Олександрівки (поблизу КПП в районі селища Вільча на Київщині) – 2 БТГр 38-ї ОДШБр;

у районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103-ї ОПДБр.

Ці підрозділи білоруської армії переведені в стан бойової готовності. При цьому морально-психологічний стан самих військових є вкрай низьким.

У Генштабі наголошують, що більшість військовослужбовців не хоче воювати на боці російських загарбників. Хоча опосередковано Білорусь уже бере участь у війні проти України, адже саме з її території окупанти завдають авіаударів по наших містах і селах.

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