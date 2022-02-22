Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Из-за циничных шагов Кремля ситуация будет и дальше обостряться.

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По словам Костенко, очень важно, чтобы сейчас партнеры Украины вводили мощные санкции против России. В Кремле убеждены, что смогут с ними справиться, поэтому необходимо сделать так, чтобы Москва ощутила действительно серьезные последствия из-за своих действий.

Как рассказал секретарь комитета, шаги Путина напоминают поступки Адольфа Гитлера, которые в итоге привели к одной из крупнейших трагедий в мировой истории.

Путин еще раз показал, что ему безразличны те демократические государства, которые пытаются с ним договориться. Он действует так, как когда-то это делал Гитлер. Если ему сейчас простить эти шаги, мы можем прийти к Третьей мировой войне. Роман Костенко Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности

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