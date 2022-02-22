Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Через цинічні кроки Кремля ситуація буде й надалі загострюватися.
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За словами Костенка, дуже важливо, щоб саме зараз партнери України вводили потужні санкції проти Росії. У Кремлі переконані, що зможуть з ними впоратися, тому необхідно зробити так, аби Москва відчула справді серйозні наслідки через свої дії.
Як розповів секретар комітету, наразі кроки Путіна нагадують вчинки Адольфа Гітлера, які у результаті призвели до однієї з найбільших трагедій у світовій історії.
Путін ще раз показав, що йому байдуже на ті демократичні держави, які намагаються з ним домовитися. Він діє так, як колись це робив Гітлер. Якщо йому зараз пробачати ці кроки, ми можемо дійти до Третьої світової війни.
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Костенко прокоментував можливе вторгнення Росії: дивіться відео
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