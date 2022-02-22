Відповідну заяву Столтенберг зробив після позачергового засідання НАТО – Україна. Генсек закликав Росію не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.

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Є реальний ризик. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну,
– заявив Столтенберг.

Позачергове засідання НАТО – Україна

  • Позачергове засідання НАТО – Україна відбулося 22 лютого у Брюсселі. Темою стали загрози на тлі "визнання" з боку Росії бойовиків на Донбасі.
  • Столтенберг наголосив: Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Генсек також звернувся до офіційної Москви зі закликом припинити розпалювати конфлікт.

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