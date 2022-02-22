Соответствующее заявление Столтенберг сделал после внеочередного заседания НАТО – Украина. Генсек призвал Россию не продолжать военное наращивание и не вторгаться дальше в Украину.
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Есть реальный риск. Но Россия все еще может изменить курс, не продолжать военное наращивание и не вторгаться дальше в Украину,
– заявил Столтенберг.
Внеочередное заседание НАТО – Украина
- Внеочередное заседание НАТО – Украина состоялось 22 февраля в Брюсселе. Темой стали угрозы на фоне "признания" со стороны России боевиков на Донбассе.
- Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Генсек также обратился к официальной Москве с призывом прекратить разжигать конфликт.
Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим
- Марк Рютте – премьер Нидерландов – прокомментировал действия Владимира Путина словами "конечно, этот человек совершенно сумасшедший".
- Политик заверил: Россия почувствует санкции.
Цивилизованный мир поддержал Украину и осудил признание Россией боевиков / Инфографика 24 канала
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