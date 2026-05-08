Как будет действовать НАТО, если Россия атакует страны Балтии, а Трамп будет молчать: прогноз генерала Ходжеса

В НАТО понимают опасности от России, которая может напасть на одно из западных государств. Но в то же время понимают и собственные недоработки.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью 24 Канала с генералом Беном Ходжесом, отставным офицером Армии США и экс-командующим американских сил в Европе. Он рассказал, готов ли Альянс к возможному удару. Материал увидел свет 8 мая.

Что будет делать НАТО, если Россия нападет?

Журналисты 24 Канала спросили Бена Ходжеса, имеет ли НАТО план "Б" без США. То есть что будет, если Трамп откажется реагировать на нападение на Эстонию или Финляндию.

Ходжес предположил, что военное руководство НАТО и штабы рассматривали такие сценарии. Он уверен, что, например, страны Балтии вовсе не беззащитны.

В каждой из стран Балтии размещены не только национальные армии – там действуют многонациональные силы. В Эстонии, Латвии и Литве присутствуют подразделения разных стран: британские, французские, канадские, испанские, нидерландские и американские. Также рядом действуют военно-воздушные силы Альянса, включая мощные силы Швеции, Финляндии и Норвегии. То есть это совсем не ситуация, когда несколько отдельных эстонских подразделений стоят где-то под Нарвой. Это более сложная и подготовленная оборонная структура – хотя и недостаточная,

– объяснил он.

Но самой большой уязвимостью НАТО – в случае нападения России – было бы отсутствие американской авиации. Россияне обязательно попытались бы воспользоваться этим. А потому "союзникам нужно четко осознавать эти пробелы и работать над их закрытием". Генерал отметил, что сфера противовоздушной обороны НАТО пока остается одним из главных слабых мест.

Обратите внимание! 7 мая на пресс-конференции президент Финляндии Александр Стубб заявил: США однозначно помогут в случае российского нападения. Мол, американский ядерный зонтик никуда не исчезал. А вот федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не ответил прямо, что думает.

Впрочем, есть страны, которые защищены лучше.

Если же Россия когда-то снова сделает ошибку и атакует Финляндию, она потерпит сокрушительное поражение. Финляндия чрезвычайно хорошо подготовлена: имеет эффективную систему мобилизации и одну из самых мощных артиллерийских сил в Европе. Думаю, Россия вряд ли решится повторить эту ошибку,

– сказал военный.

Интересно! Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") в разговоре с The Guardian, которую опубликовали 8 мая, заявил: ни у Украины, ни у НАТО нет времени. Война продолжится и после "перемирия". И на Западе не до конца понимают, что надо реформировать армию. Генералы НАТО должны взять пример с Украины, потому что они учились еще тогда, когда "никому не было дела до дронов".

Добавим, что Бен Ходжес в разговоре с 24 Каналом предположил: россияне могут прибегнуть к обману. Они специально могли анонсировать парад на Красной площади 9 мая без техники, чтобы перебросить ее в Беларусь для наступления.

Какую тактику Россия может использовать в странах Балтии?

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что оккупанты испытывают эти страны "Шахедами". Они следят за реакцией НАТО и возлагают большие надежды на Латвию, где много русскоязычного населения. Враг может прибегнуть к так называемой тактике салями, когда потихоньку, маленькими шагами, можно дойти и до захвату территории.