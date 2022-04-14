Если Россия нападет, Польша готова ответить, – спикер МИД Польши Лукаш Ясина

Представитель польского МИД Лукаш Ясина прокомментировал визит Анджея Дуды в Киев. Он отметил, что таким образом Польша демонстрирует отсутствие страха перед общим врагом.

Ясина отметил, что с 24 февраля Польша готова к любому развитию событий и понимает, что Путин может напасть на Литву, Латвию, Эстонию или Финляндию.

Читайте также Жена Дуды посетила литовско-польско-украинскую бригаду имени Острожского

Польша будет поддерживать Украину всеми доступными методами

В новом интервью Ясина напомнил, что после начала войны первыми в Киев приехали премьер Матуеш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский. И сейчас тесный контакт Украины и Польши только усиливается.

Не может быть каких-либо разговоров о Западной Европе, об Украине, без Польши и стран Балтии. Мы, литовцы, латвийцы, эстонцы – теперь восточный фланг НАТО. Война в Украине – это также большая угроза для нас,

– отметил спикер МИД.

Он рассказал, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда говорят ежедневно и одна из основных тем – масштабирование кремлевской войны. Однако сейчас к наступлению Кремля готовы все члены НАТО.

Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого Альянса. И, если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО – это будет красная линия для всех нас,

– отметил он.

Напомним, после заявления Финляндии о вступлении в НАТО Россия пригрозила усилением группировок сухопутных сил и ПВО на границе с этой страной. Однако, как отметил журналист Марк Фейгин, России нечем усилить границы.

Фейгин о зачистке в Минобороны РФ и мести России за крейсер "Москва": детали в видео