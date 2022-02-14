Об этом на брифинге 14 февраля сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Как уже отмечал министр, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-участниц,
– сказал дипломат.
Напомним, что Украина обратилась к России с требованием объяснить военные "учения" у границ 11 февраля. Однако в течение 48 часов, которые на это выделили, страна-агрессор ответа не предоставила.
Войска России вблизи Украины
- С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ, ссылаясь на свои источники, говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения в Украину.
- В свою очередь Алексей Данилов заявил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск у границ. Политик подчеркнул, что Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу.
- В то же время Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположены примерно 140 тысяч российских военных. Однако, по словам министра обороны, там нет ударных групп.
Брифинг Олега Николенко: смотрите видео