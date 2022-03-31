Если Россия прекратит поставку газа: Австрия и Германия ввели специальный режим

Россия активно шантажирует Европу поставками газа. Австрия вслед за Германией ужесточает меры в сфере энергетики в случае, если голубое топливо не поступит.

Так, министр экономики Германии Роберт Габек активировал режим раннего уведомления о чрезвычайной ситуации. Она возникнет в случае, если Россия перестанет поставлять газ.

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Пока проблем с поставками газа нет, – Габек

На данный момент проблем с поставками нет, но нам, тем не менее, нужно усилить меры безопасности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть готовыми, – подчеркнул Габек.

Министр инициировал собрание кризисной группы, которая должна оценить ситуацию с газоснабжением. После этого в Германии примут необходимые меры в сфере энергетической безопасности.

Аналогичный механизм ввели и в Австрии

В Германии также призвали пользователей более бережно относиться к газу.

Аналогичный механизм действий ввели и в Австрии. В Вене говорят, что сейчас поставки газа бесперебойны, объемы газа в хранилищах на достаточном уровне.

Ранее президент России требовал у стран ЕС расплачиваться за газ в рублях. Однако в этом Путину уже отказал ряд стран, в том числе Австрия и Германия.

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