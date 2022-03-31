Так міністр економіки Німеччини Роберт Габек активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію. Вона виникне у випадку, якщо Росія припинить постачати газ.

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Наразі проблем з постачанням газу немає, – Габек

Наразі проблем з постачанням немає, але нам, тим не менше, потрібно посилити заходи безпеки, аби у випадку ескалації з боку Росії бути напоготові,

– наголосив Габек.

Міністр ініціював зібрання кризової групи, яка має оцінити ситуацію з газопостачанням. Після цього у Німеччині візьмуться за необхідні заходи в сфері енергетичної безпеки.

Зверніть увагу! У Німеччині також закликали користувачів більш ощадливо ставитись до газу.

Аналогічний механізм ввели і в Австрії

Аналогічний механізм дій ввели і в Австрії. У Відні кажуть, що наразі поставки газу – безперебійні, обсяги газу у сховищах – на достатньому рівні.

Зазначимо, що раніше президент Росії вимагав у країн ЄС розплачуватись за газ в рублях. Проте у цьому Путіну вже відмовила низка країн, серед них – і Австрія та Німеччина.

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