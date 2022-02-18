Если Россия снова не нападет на Украину: Блинкен встретится с Лавровым

Энтони Блинкен может снова встретиться с Сергеем Лавровым. Это случится на следующей неделе при условии, что Россия не начнет новое вторжение.

Соответствующее заявление сделал спикер Государственного департамента США. В частности, Нед Прайс заверил, что якобы дальнейшие поступки Кремля покажут их отношение к дипломатии.

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Новая встреча Блинкена и Лаврова

Нед Прайс заявил, что Энтони Блинкен, выступая в Совете безопасности ООН, заявил, что готов на следующей неделе встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Более того, госсекретарь США добавил, что дату может выбрать Кремль.

Однако встреча состоится только при условии, что Россия снова не вторгнется в Украину.

В ответ россияне предложили даты в конце следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину. Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет понятно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии,

– написал Нед Прайс.

Более того, предварительно известно, что встречу должны провести в Европе.

Кратко о предыдущей встрече Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США и глава МИД России встречались в Женеве 21 января 2022 года.

Тогда Блинкен объяснял, что переговоры проводились для деэскалации напряженности и предотвращения дальнейшей российской агрессии против Украины. Энтони Блинкен предупреждал, что в случае эскалации конфликта на Донбассе Россия получит жесткий ответ.

Сам Сергей Лавров после переговоров заявил, что якобы не услышал ни одного аргумента о позиции США по отношению к Украине.

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