Если Россия снова не нападет на Украину: Блинкен встретится с Лавровым
Источник:твиттер Неда Прайса
Энтони Блинкен может снова встретиться с Сергеем Лавровым. Это случится на следующей неделе при условии, что Россия не начнет новое вторжение.
Соответствующее заявление сделал спикер Государственного департамента США. В частности, Нед Прайс заверил, что якобы дальнейшие поступки Кремля покажут их отношение к дипломатии.
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Новая встреча Блинкена и Лаврова
Нед Прайс заявил, что Энтони Блинкен, выступая в Совете безопасности ООН, заявил, что готов на следующей неделе встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Более того, госсекретарь США добавил, что дату может выбрать Кремль.
Однако встреча состоится только при условии, что Россия снова не вторгнется в Украину.
В ответ россияне предложили даты в конце следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину. Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет понятно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии,
– написал Нед Прайс.
Более того, предварительно известно, что встречу должны провести в Европе.
Кратко о предыдущей встрече Блинкена и Лаврова
- Госсекретарь США и глава МИД России встречались в Женеве 21 января 2022 года.
- Тогда Блинкен объяснял, что переговоры проводились для деэскалации напряженности и предотвращения дальнейшей российской агрессии против Украины. Энтони Блинкен предупреждал, что в случае эскалации конфликта на Донбассе Россия получит жесткий ответ.
- Сам Сергей Лавров после переговоров заявил, что якобы не услышал ни одного аргумента о позиции США по отношению к Украине.
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