Вступление Украины в Североатлантический Альянс будет более реалистичным, если Россия станет слабее. Другой вариант – Россия сделает что-то настолько возмутительное, что Запад будет вынужден включить Украину в НАТО.

Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – часть "русского мира". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати Не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС – не готов принимать Украину, – Кулеба

Только сейчас он (Запад – 24 канал) начинает понимать, что это не так,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что мы являемся свидетелями создания истории. По словам Кулебы, противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности по поводу реформ, а из-за страха Запада перед Москвой. Однако, как утверждает СМИ, глава МИД "не напрягается" по поводу конечного результата этой истории.

ЕС не готов принимать Украину, – Кулеба

Кулеба также заметил, что Украина является сторонницей реформ и активно их внедряет. По словам министра, не Украина немготова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину.

Он добавил, что вступление в ЕС зависит не только от реформ. Это и также и политический вопрос.

"А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины", – отметил дипломат.