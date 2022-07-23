Когда передовые подразделения не могут сдерживать контрнаступательное давление другой стороны и не имеют достаточно боеприпасов, горюче-смазочных материалов, сил, а также не осуществляют ротацию, то их оборона начинает разрушаться. Об этом в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

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Он отметил, если командование не дает приказа отступать и военные остаются на своих позициях, то они могут оказаться в плену.

Почему? Потому что они оказываются в окружении. Это логично, это рационально, это предсказуемо,

– сообщил Александр Коваленко.

По его словам, российское командование всегда понимало, что происходит в Херсонской области, и какие у них шансы удержать эту территорию. Однако они не дали приказа своим передовым подразделениям отступать, убегать.

"Это о многом говорит о том, какое отношение у российского командования к военнослужащим. Мы и так это знаем, – как к мясу", – рассказал Александр Коваленко.

Он добавил, что если не будет приказа отступать от российского командования к своим передовым подразделениям, то мы будем видеть большое количество пленных. Также эксперт не исключает ситуаций оцепления оккупантов.

Смотрите видео об окружении оккупантов в Херсонской области:

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