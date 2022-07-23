Коли передові підрозділи не можуть стримувати контрнаступальний натиск іншої сторони та не мають достатньо боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, сил, а також не здійснюють ротацію, то їх оборона починає руйнуватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

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Він зазначив, якщо командування не надає наказу відступати й військові залишаються на своїх позиціях, то вони можуть опинитися в полоні.

Чому? Тому що вони опиняються в оточенні. Це логічно, це раціонально, це передбачувано,

– повідомив Олександр Коваленко.

За його словами, російське командування завжди розуміло, що відбувається у Херсонській області та які в них шанси утримати цю територію. Проте вони не надали наказу своїм передовим підрозділам відступати, тікати.

"Це багато про що каже стосовно того, яке відношення у російського командування до військовослужбовців. Ми й так це знаємо, – як до м’яса", – розповів Олександр Коваленко.

Він додав, що, якщо не буде наказу відступати від російського командування до своїх передових підрозділів, то ми будемо бачити велику кількість полонених. Також експерт не виключає ситуацій оточення окупантів.

Дивіться відео про оточення окупантів на Херсонщині:

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