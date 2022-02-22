Вечером 22 февраля Зеленский в очередной раз обратился к гражданам Украины из-за российской агрессии и действий Путина. По словам президента, сейчас время не плакать, а бороться.
Важно Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период
Уважаемые граждане украинцы, мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа и мы к ней готовы,
– заявил президент.
На конец речи глава государства призвал нас быть уверенными в себе, стране и победе.
Уверенность в себе, уверенность в стране, уверенность в победе. Не рыдать, а добывать. Слава Украине!,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский заявил о призыве резервистов: смотрите видео
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Что предшествовало:
- На фоне угрозы со стороны России Владимир Зеленский 22 февраля вновь обратился к украинцам. С предыдущим обращением президент выступал ночью.
- Дело в том, что вечером 21 февраля Россия признала независимость боевиков на Донбассе и "ратифицировала" с ними так называемые соглашения "о дружбе и сотрудничестве".
- 22 февраля Совет федерации официально разрешил Путину вводить российские войска на территории других стран. Этим решением Россия вышла из минских договоренностей.
- Кроме этого, Путин хочет, чтобы Украина отказалась от НАТО и стала демилитаризованной страной. Более того, по его словам, Украина "должна" признать оккупацию Крыма и псевдореспублики на Донбассе законными – и не только оккупированные части, а отдать всю территорию Луганской и Донецкой областей. Президент России добавил что не знает, "как далеко зайдут российские войска".