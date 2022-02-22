Ввечері 22 лютого Зеленський вкотре звернувся до громадян України через Російську агресію та дії Путіна. За словами президента, зараз час не плакати, а боротися.
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Шановні громадяни, українці, мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота і ми до неї готові,
– заявив президент.
На кінець промови голова держави закликав нас бути впевненими у собі, країні та перемозі.
Впевненість в собі, впевненість в країні, впевненість в країні. Не ридати, а здобувати. Слава Україні!,
– наголосив Зеленський.
Зеленський заявив про призов резервістів: дивіться відео
До теми Зеленський знову терміново звернувся до українців
Що передувало:
- На тлі загрози з боку Росії Володимир Зеленський 22 лютого знову звернувся до українців. З попереднім зверненням президент виступав вночі.
- Річ у тім, що ввечері 21 лютого Росія визнала незалежність бойовиків на Донбасі та "ратифікувала" з ними так звані угоди "про дружбу і співпрацю".
- 22 лютого Рада федерації офіційно дозволила Путіну вводити російські війська на території інших країн. Цим рішенням Росія вийшла з мінських домовленостей.
- Окрім цього, Путін хоче, щоб Україна відмовилася від НАТО та стала демілітаризованою країною. Ба більше, за його словами Україна "повинна" визнати окупацію Криму та псевдореспубліки на Донбасі законними – і не лише окуповані частини, а віддати всю територію Луганської та Донецької областей. Президент Росії додав що не знає, "як далеко зайдуть російські війська".