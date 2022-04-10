Если ситуация будет слабой, Россия может снова оккупировать освобожденные города, – Зеленский

Владимир Зеленский предполагает несколько витков развития событий вокруг переговоров с Россией. И выигрышной для нашей страны будет только позиция силы.

Так, в интервью президент Украины отметил, что Украина не может быть слабой на Востоке. Это позволит иметь преимущество над страной-агрессором во время переговоров.

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Не исключено, что Россия будет нападать снова

Владимир Зеленский отметил, что важно иметь прочные позиции как в Мариуполе, так и по всей зоне ООС. Да и вообще по всему Востоку. Это позволит сидеть за столом переговоров с определенными преимуществами в диалоге с Россией.

Если же у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то и мы можем не дождаться встречи. Ведь тогда Россия будет делать все эти шаги, которые могут привести к возвращению даже в те города, которые сейчас мы деоккупировали.

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите полное видео интервью Владимира Зеленского:

Он убежден, что страна-агрессор просто воспользуется слабостью Украины. А это крайне негативно отразится на нашей позиции в переговорах.

Но, добавил президент, он верит в иной результат, верит в победу Украины.