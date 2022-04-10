Так, в інтерв'ю президент України зазначив, що Україна не може бути слабкою на Сході. Це дозволить мати перевагу над країною-агресоркою під час перемовин.

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Не виключено, що Росія нападатиме знову

Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо мати міцні позиції як у Маріуполі, так і по всій зоні ООС. Та й узагалі по всьому Сходу. Це дозволить сидіти за столом перемовин з певними перевагами в діалозі з Росією.

Якщо ж у нас ситуація буде слабкою в усіх цих напрямках, то і ми можемо не дочекатися на зустріч. Адже тоді Росія робитиме всі ці кроки, які можуть призвести до повернення навіть у ті міста, які зараз ми деокупували,

– наголосив Зеленський.

Дивіться повне відео інтерв'ю Володимира Зеленського:

Він переконаний, що країна-агресорка запросто скористається слабкістю України. А це вкрай негативно вплине на нашу позицію у перемовинах.

Але, додав президент, він вірить в інакший результат, вірить в перемогу України.

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