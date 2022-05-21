Если слышите "Украине надо жертвовать территориями, потому что Россия сильна" – это говорит лузер, – Подоляк

Большинство негативных прогнозов относительно войны в Украине не оправдались. Михаил Подоляк призвал вспоминать подобные заявления, когда кто-то пытается запугать украинцев.

В своем твиттере советник главы Офиса Президента написал, что если послушать экспертов, то Украина "должна бы трижды замерзнуть зимой, в марте остаться без электричества". В то же время над половиной страны, по подобным прогнозам, уже "развевался бы российский флаг".

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Мы знаем, за что деремся, – Подоляк

Михаил Подоляк акцентировал, если бы каждый раз, когда кто-нибудь говорит "это невозможно", мы опускали руки – у нас бы уже не было страны.

Если слышите "Украине придется жертвовать территориями, потому что Россия сильна" – это говорит лузер, который в душе уже проиграл. У нас нет другой страны, мы знаем, за что деремся. Именно поэтому мы победим,

– заявил советник главы Офиса Президента.

Россия пытается договориться с Западом

Обратите внимание, что на подобные заявления, на этот раз со стороны европейских лидеров, ранее высказался и Алексей Арестович. По его словам, в настоящее время Кремль пытается договориться с некоторыми странами Европы о завершении войны, но на ее условиях.

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что Россия хочет заключить новый договор коллективной безопасности, сказал Арестович. Соответствующие коммуникации фактически свидетельствуют о намерениях Кремля разработать так называемый Минск-3. Но этого не будет.

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Пока Россия всеми силами хочет сохранить за собой оккупированные украинские территории. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович акцентировал, что такого никогда не будет. Вооруженные Силы Украины будут уничтожать российские войска, пока не отбросят их подальше от территории нашего государства.

Украину "просили уступить": главное

Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал пойти на определенные уступки по отношению к украинскому суверенитету ради того, чтобы сохранить лицо Путину.

Лидер Украины не согласился с соответствующей позицией и заявил, что предлагать это не слишком корректно со стороны тех или иных лидеров.

В то же время, по информации советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, не только Эммануэль Макрон говорил о подобном "подарок" Путину. Ряд европейских политиков также предлагали Украине уступить суверенитет для "сохранения лица" российскому президенту.

Важно Украина четко сообщила миру о своей позиции в войне. С начала полномасштабного вторжения России целью ВСУ и руководства государства было фактически вытеснение россиян на позиции до 24 февраля. Однако уже 10 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится вытеснить российские войска со всех украинских территорий – с оккупированной части Донбасса и Крыма.

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