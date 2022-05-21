У своєму твітері радник голови Офісу Президента написав, що як послухати експертів, то Україна "мала б тричі замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики". Водночас над половиною країни, за подібними прогнозами, вже "майорів би російський прапор".

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Ми знаємо, за що б'ємося, – Подоляк

Михайло Подоляк акцентував, якби щоразу, коли хтось каже "це неможливо", ми опускали руки – у нас би вже не було країни.

Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, бо Росія сильна" – це каже лузер, який у душі вже програв. У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б'ємося. Саме тому ми переможемо,

– заявив радник голови Офісу Президента.

Росія намагається домовитись зі Заходом

Зауважте, щодо подібних заяв, цього разу з боку європейських лідерів, раніше висловився й Олексій Арестович. За його словами, наразі Кремль намагається домовитися з деякими країнами Європи про завершення війни, але на її умовах.

Представник президента Туреччини Реджепа Ердогана заявив, що Росія хоче укласти новий договір колективної безпеки, сказав Арестович. Відповідні комунікації фактично свідчать про наміри Кремля розробити так званий Мінськ-3. Але цього не буде.

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Наразі Росія всіма силами жадає зберегти за собою окуповані українські території. Радник голови ОП Олексій Арестович акцентував, що такого ніколи не буде. Збройні Сили України знищуватимуть російські війська, доки не відкинуть їх подалі від території нашої держави.

Україну "просили поступитися": головне

Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну.

Лідер України не погонився з відповідною позицією і заявив, що пропонувати таке не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів.

Водночас за інформацією радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, не лише Макрон говорив про подібний "подарунок" Путіну. Низка європейських політиків також пропонували Україні поступитись суверенітетом для "збереження обличчя" російському президенту.

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