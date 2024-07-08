Столтенберг рассказал, какие последствия вероятного поражения США и НАТО в Украине

Генсек НАТО рассказал, что война в Украине демонстрирует тесную связь России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Путин и Си "хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели поражение в Украине".

Йенс Столтенберг объяснил, что Китай является главным источником военной агрессии России против Украины. Генсек рассказал, как победа Путина может повлиять на мир.

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Какими будут последствия поражения США и НАТО в Украине

Если Путин победит в Украине, это не только подбодрит президента России, но также подбодрит президента Си. Как сказал премьер-министр Японии, что происходит в Украине сегодня может произойти в Азии завтра,

– рассказал Столтенберг.

Он пояснил, что это демонстрирует, что Альянс важен для Соединенных Штатов также в решении проблем Китая.

"США – большие. Но в НАТО вы имеете то, чего нет ни в одной другой большой стране, а это более 30 друзей и союзников. Соединенные Штаты составляют 25% мирового ВВП. Вместе с союзниками по НАТО было вдвое больше, 50% мировой экономической и военной мощи. Таким образом, Соединенные Штаты также сильнее в борьбе с Китаем вместе с НАТО", – объяснил Йенс Столтенберг.

Кстати, генсек Альянса объяснил, что Виктор Орбан посетил Россию не от имени НАТО. Ведь разные члены Альянса по-разному взаимодействуют с Кремлем.