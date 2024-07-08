Єнс Столтенберг пояснив, що Китай є головним джерелом військової агресії Росії проти України. Генсек розповів, як перемога Путіна може вплинути на світ.

Дивіться також Мир в обмін на НАТО без України: президент Естонії рішуче відповів Путіну

Якими будуть наслідки поразки США та НАТО в Україні

Якщо Путін переможе в Україні, це не лише підбадьорить президента Росії, але також підбадьорить президента Сі. Як сказав прем'єр-міністр Японії, що відбувається в Україні сьогодні може статися в Азії завтра,

– розповів Столтенберг.

Він пояснив, що це демонструє, що Альянс важливий для Сполучених Штатів також у розв'язанні проблем Китаю.

"США великі, але в НАТО ви маєте те, чого немає в жодній іншій великій державі, а це понад 30 друзів і союзників. Сполучені Штати становлять 25% світового ВВП. Разом із союзниками по НАТО було вдвічі більше, 50% світової економічної та військової могутності. Таким чином, Сполучені Штати також сильніші у боротьбі з Китаєм разом з НАТО", – пояснив Єнс Столтенберг.

До речі, генсек Альянсу пояснив, що Віктор Орбан відвідав Росію не від імені НАТО. Адже різні члени Альянсу по-різному взаємодіють з Кремлем.