Членство України в НАТО не є предметом для переговорів. Про це заявив президент Естонії на пресконференції після зустрічі зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою. Політики обговорили, зокрема, підготовку до саміту Альянсу наступного тижня.

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Єдина стратегія проти Росії

За словами Каріса, найважливішими темами саміту є повна, довгострокова та ефективна підтримка України як під час, так і після війни, а також зміцнення обороноздатності НАТО та готовності протистояти російській загрозі.

Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотнім,

– наголосив лідер Естонії.

Каріс заявив, що історія неодноразово навчала, що з агресорами не можна миритися, їх треба змушувати відповідати за скоєне. Нав'язаний мир може бути лише тимчасовий, додав політик.

Каріс спрогнозував, що нехтування територіальною цілісністю і суверенітетом України призведе до нових і масштабніших війн у майбутньому. "Росія та інші агресори від цього тільки наберуться сміливості для наступу", – пояснив він.

Єдина стратегія, яка працює зараз, – це максимально підтримувати Україну,

– наголосив Каріс.

Президент додав, що Естонія поставила за мету виділити на підтримку України не менше 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Крім того, політик впевнений, що Росія залишатиметься найсерйознішою військовою загрозою для НАТО ще дуже довго. Тому Альянс має бути готовий протидіяти їй.