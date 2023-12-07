"Трамп может победить": Расмуссен призвал Европу готовиться к худшему сценарию

Экс-глава НАТО Андерс Расмуссен считает, что 2024 станет решающим, и не только в Европе. Учитывая предстоящие выборы в США, он призывает европейцев готовиться к "худшему сценарию".

Расмуссен не исключает возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Европа должна быть готова помогать Украине без США

Бывший глава НАТО говорит, что следующий год начнется с выборов на Тайване, результаты которых могут инициировать действие Китая против Тайваня. По его словам, Китай вряд ли будет атаковать остров, но может устроить блокады. Впрочем, самым большим вызовом станут президентские выборы в США.

Я считаю, что есть очевидный риск, что Трамп или трампизм могут победить на этих выборах. Многие европейцы сейчас думают, что его случай тяжелый, поэтому Байден или кто-то другой, кто может баллотироваться от демократов, одержит победу, но не стоит недооценивать настроения внутри американского электората,

– отметил Расмуссен.

Он считает, что в будущем Европа может столкнуться с ситуацией, когда США будет "неохотно оказывать поддержку". По его словам, в таком случае европейские страны должны быть готовы самостоятельно продолжать поддержку Украины.

Расмуссен также ответил скептически настроенным членам Конгресса. Он подчеркнул, что американцам не следует использовать аргумент по невыполнению обязательств со стороны Европы против поддержки Украины. Напротив, европейские государства оказали больше военной и финансовой помощи.

"Европа уже превзошла США, когда речь идет о помощи Украине. Что касается военной помощи, то ЕС вместе с Великобританией и Норвегией предоставили военную помощь на сумму, эквивалентную 52 миллиардам евро, а США – около 44 миллиардов евро. Итак, мы превзошли американцев. А если добавить финансовую помощь, то разница еще больше, 132 миллиарда от Европы и возможно, чуть более половины от США", – отметил он.

Расмуссен говорит, что все же видит двухпартийную поддержку относительно дальнейшей помощи Украины и негативного отношения к России в Конгрессе США. Поэтому независимо от результата выборов "есть пределы, насколько много президент может сделать в борьбе с широким двухпартийным согласием в Конгрессе".