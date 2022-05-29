Если у нас война, – Зеленский предлагает убрать панельные дома по всей стране

Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область 29 мая провел рабочее совещание. Обсудили ситуацию в области и в Харькове.

Украинский лидер заслушал доклады Олега Синегубова – главы Харьковской ОВД и Игоря Терехов – городского головы Харькова. Синегубов сообщил, что по состоянию на 29 мая временно оккупировано 31% области. Украинские защитники и защитницы уже освободили 5% Харьковщины от российских захватчиков.

Заметьте Все восстановим и наполним жизнью, – Зеленский в Харьковской области осмотрел масштабы разрушений

Синегубов подчеркнул, что в настоящее время нельзя полностью обследовать некоторые населенные пункты, уже освободившиеся от оккупантов. Там продолжаются обстрелы, не позволяющие провести полноценное разминирование территорий и начать восстановление критической инфраструктуры.

В то же время работа продолжается. Там, где некоторые процессы можно провести дистанционно, это делают.

Российские кафиры:

повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов;

из них полностью разрушили – 225 домов.

Наибольшие разрушения получили северные и восточные микрорайоны города. Речь идет о 30,2% от общего жилищного фонда.

Новое жилье – с бомбоубежищами

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский осмотрел разрушенное жилье в Салтовском районе (Харьков). Украинский лидер в ходе совещания озвучил предложение проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов. В частности, необходимо учесть программу термомодернизации жилищного фонда.

Если уж так случилось и у нас война, то стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях,

– подчеркнул президент.

По словам президента, это тоже случай:

построить для украинцев современное жилье;

модернизировать страну.

Зеленский подчеркнул, что новые жилые дома необходимо строить с бомбоубежищами и укрытиями. Чтобы реализовать это необходимо найти деньги и кредитные линии.

"Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – заявил украинский лидер в Харькове.

Зеленский посетил передовую в Харьковской области

Президент 29 мая посетил передовую в Харьковской области. Там Зеленский пообщался с защитниками Украины и вручил воинам ВСУ награды .

Украинский лидер признался, что чувствует безграничную гордость за украинских защитников и защитниц, которые, рискуя своей жизнью борются за свободу для Украины. Зеленский поблагодарил воинов ВСУ и их семьи.

Важно – Зеленский в Харькове осмотрел разрушенные дома: смотрите видео