Український лідер заслухав доповіді Олега Синєгубова – голови Харківської ОВА та Ігоря Терехова – міського голови Харкова. Синєгубов повідомив, що станом на 29 травня тимчасово окуповано 31% області. Українські захисники та захисниці вже звільнили 5% Харківщини від російських загарбників.

Зауважте Усе відновимо й наповнимо життям, – Зеленський на Харківщині оглянув масштаби руйнувань

Синєгубов наголосив, що наразі не можна повністю обстежити деякі населені пункти, які вже звільнили від окупантів. Там тривають обстріли, які не дають провести повноцінне розмінування територій й розпочати відновлення критичної інфраструктури.

Водночас робота триває. Там, де деякі процеси можна провести дистанційно, це роблять.

Російські окупанти:

спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків;

з них повністю зруйнували – 225 будинків.

Найбільших руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста. Мовиться про 30,2% від загального житлового фонду.

Нове житло – з бомбосховищами

Під час робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський оглянув зруйноване житло у Салтівському районі (Харків). Український лідер у ході наради озвучив пропозицію проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків. Зокрема, необхідно врахувати програму термомодернізації житлового фонду.

Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях,

– наголосив президент.

За словами президента, це також нагода:

побудувати для українців сучасне житло;

модернізувати країну.

Зеленський наголосив, що нові житлові будинки необхідно зводити з бомбосховищами та укриттями. Аби реалізувати це, необхідно знайти гроші та кредитні лінії.

"Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проєкти та гроші", – заявив український лідер у Харкові.

Зеленський відвідав передову на Харківщині

Президент 29 травня відвідав передову на Харківщині. Там Зеленський поспілкувався із захисниками України та вручив воїнам ЗСУ нагороди.

Український лідер зізнався, що відчуває безмежну гордість за українських захисників та захисниць, які, ризикуючи своїм життям виборюють свободу для України. Зеленський подякував воїнам ЗСУ та їхнім сім'ям.

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