Зеленский жестко обратился к россиянам и призвал не молчать о войне

Когда зло приобретает такие масштабы, как в россии, то молчание практически равноценно соучастию. Об этом следует обязательно помнить всем без исключения. Особенно людям, имеющим русское гражданство.

Такое мнение высказал 14 августа президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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россияне должны говорить, где бы они ни были

Президент сказал, что благодарен всем нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем другим, кто работает над установкой данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры продолжают получать много информации о непосредственных ответственных за террор, пытки, "фильтрацию" и депортацию наших людей. Поэтому каждый из этих изуверов обязательно будет отвечать за свои преступления.

Мы должны помнить, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Если у вас гражданство россии и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории россии, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны,

– сказал президент.

Он добавил, что неважно даже местонахождение. Ведь как на территории россии, так и за границей, голос каждого россиянина должен звучать в поддержку Украины. То есть они должны осуждать войну, развязанную их государством,

Обращение Владимира Зеленского за 14 августа: смотрите видео