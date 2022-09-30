Если Украина перестанет воевать, ее не станет, – Столтенберг

В НАТО отметили, что у Украины есть полное право обороняться. Поскольку, если Украина перестанет воевать, ее просто не станет.

Россия захватывает силой украинские территории и продолжает агрессивную войну против Украины. Об этом во время брифинга 30 сентября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал.

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Если Украина перестанет воевать, она исчезнет

Столтенберг подчеркнул, что вина за эту войну лежит полностью на Путине. Также именно на нем лежит полная ответственность в том, что ее окончить и покончить со страданиями украинцев.

Если Россия перестанет воевать – будет мир, если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как независимое и суверенное государство в Европе.

– лаконично объяснил генсек НАТО.

Он пообещал, что НАТО будет и дальше поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии и будет помогать столько, сколько это потребуется.

Украина выполняет свое право на самозащиту

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не является стороной этого "конфликта", но оказывает поддержку Украине так, чтобы она могла выполнять свое право на самозащиту, закрепленную в уставе ООН.

При этом последние действия Путина свидетельствуют о том, что война не происходит так, как он себе запланировал и россия потерпела поражение в своих стратегических целях.

Путин мобилизовал сотни тысяч человек и угрожает ядерным оружием, незаконно захватывает украинские территории. Это самая серьезная эскалация с самого начала войны. Ничто из этого не является признаком силы, это признак слабости,

– добавил он.

Напомним, что 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает ускоренную заявку на вступление в НАТО.

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