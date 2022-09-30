Росія захоплює силою українські території й продовжує агресивну війну проти України. Про це під час брифінгу 30 вересня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал.

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Якщо Україна перестане воювати, вона зникне

Столтенберг наголосив, що провина за цю війну лежить повністю на Путіні. Також саме на ньому лежить повна відповідальність у тому, що її закінчити й покінчити зі стражданнями українців.

Якщо Росія припинить воювати – буде мир, якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна і суверенна держава у Європі,

– лаконічно пояснив генсек НАТО.

Він пообіцяв, що НАТО буде й надалі підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії й допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно.

Україна виконує своє право на самозахист

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не є стороною цього "конфлікту", але надає підтримку Україні так, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплені в статуті ООН.

При цьому останні дії Путіна свідчать про те, що війна не відбувається так, як він собі запланував і росія зазнала поразки у своїх стратегічних цілях.

Путін мобілізував сотні тисяч осіб і погрожує ядерною зброєю, незаконно захоплює українські території. Це найсерйозніше ескалація із самого початку війни. Ніщо із цього не є ознакою сили, це ознака слабкості,

– додав він.

Нагадаємо, що 30 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає пришвидшену заявку на вступ до НАТО.

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