Грант Шаппс заявил, что в случае проигрыша Украины могут активизироваться Китай, Северная Корея и Иран.

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Диктаторы всего мира выжидают

Грант Шаппс заявил, что режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной России против Украины. По его словам, они могут начать атаковать западные государства, если решат, что у тех "иссяк запас прочности".

Он подчеркнул, что Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.

Все смотрят – иранцы смотрят. Неужели у нас просто иссякнут силы, урвется терпение и мы просто уйдем прочь? Китай будет наблюдать в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея будет наблюдать. Для наших собственных национальных интересов, и, безусловно, для западного цивилизованного мира жизненно важно, чтобы Украина была успешной в своей собственной стране,

– подчеркнул министр обороны Великобритании.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия победит, существует реальный риск того, что она снова применит силу. Поэтому он призвал страны НАТО и ЕС усилить финансирование Украины.

Зато Владимир Зеленский также убежден, что если Запад прекратит помогать Украине, в Европе наступит большой кризис, а впоследствии Россия вступит в войну со странами Альянса.

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