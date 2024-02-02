Грант Шаппс заявил, что в случае проигрыша Украины могут активизироваться Китай, Северная Корея и Иран.
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Диктаторы всего мира выжидают
Грант Шаппс заявил, что режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной России против Украины. По его словам, они могут начать атаковать западные государства, если решат, что у тех "иссяк запас прочности".
Он подчеркнул, что Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.
Все смотрят – иранцы смотрят. Неужели у нас просто иссякнут силы, урвется терпение и мы просто уйдем прочь? Китай будет наблюдать в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея будет наблюдать. Для наших собственных национальных интересов, и, безусловно, для западного цивилизованного мира жизненно важно, чтобы Украина была успешной в своей собственной стране,
– подчеркнул министр обороны Великобритании.
Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия победит, существует реальный риск того, что она снова применит силу. Поэтому он призвал страны НАТО и ЕС усилить финансирование Украины.
Зато Владимир Зеленский также убежден, что если Запад прекратит помогать Украине, в Европе наступит большой кризис, а впоследствии Россия вступит в войну со странами Альянса.
Германия готовится к войне с НАТО
- Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что может наступить война между НАТО и Россией. По его словам, потенциально она может разразиться в течение 5 – 8 лет.
- Немецкий таблоид Bild написал, что немецкие военные руководители считают, что Россия нападет на Сувалкский коридор – стратегически важный сухопутный коридор на польско-литовской границе.