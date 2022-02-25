Если боевые действия будут идти такими темпами, то количество смертей в армии страны-агрессора будет только увеличиваться. Об этом на брифинге сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет 24 канал.
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Это оценка, которую дают наши военные. Это очень важно для психологического состояния наших мужчин, которые сегодня воюют за свое государство.
– сказал чиновник.
Он отметил, что ВСУ уничтожили более тысячи российских захватчиков. К слову, в Министерстве обороны по состоянию на 15:00 25 февраля информировали о ликвидации около 2 800 оккупантов.
Михаил Подоляк дал брифинг: смотрите видео