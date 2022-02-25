Якщо бойові дії йтимуть такими темпами, то кількість смертей в армії країни-агресора лише збільшуватиметься. Про це на брифінгу повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, пише 24 канал.

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Це оцінка, яку дають наші військові. Це дуже важливо для психологічного стану наших чоловіків, які сьогодні воюють за свою державу,

– сказав посадовець.

Він зазначив, що ЗСУ знищили більше тисячі російських загарбників. До слова у Міністерстві оборони станом на 15:00 годину 25 лютого інформували про ліквідацію близько 2 800 окупантів.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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Михайло Подоляк дав брифінг: дивіться відео