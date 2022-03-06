Если вы промолчите сейчас, за вас будет говорить бедность, – Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам. Он подчеркнул, что они как раз сейчас делают выбор.

Русские выбирают между жизнью и рабством. Еще есть время, чтобы победить зло без невосполнимых потерь. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.

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Россияне, не молчите, – Зеленский

По его словам, россияне не могут упустить возможность. Социальные сети, друзья, знакомые, коллеги и родственники должны услышать.

Мы, украинцы, – мы хотим мира! Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине. Это борьба за вашу страну. За то самое лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За богатство, которое вы испытывали,

– подчеркнул Зеленский.

"Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А будут отвечать ей только репрессии. Не молчите", – добавил президент.

Полное обращение Зеленского за утро 6 марта: смотрите видео